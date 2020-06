Operação PSP na Amadora leva à prisão de quatro pessoas

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública adianta que as buscas estão relacionadas com disparos ocorridos neste Bairro, que causaram quatro feridos.



Foram ainda apreendidas réplicas de armas de fogo e material relacionado com o tráfico de droga.