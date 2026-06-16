Operação Sapatada. PJ detém suspeito de envolvimento na fuga de presos de Vale de Judeus

Em comunicado, a Polícia Judiciária indicou que, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, procedeu "à detenção de um homem, de nacionalidade portuguesa, com 43 anos, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de tirada de presos e de detenção de arma proibida".



"No âmbito da operação policial 'Sapatada', desencadeada pela Secção Central de Combate ao Banditismo, foram realizadas sete buscas domiciliárias, tendo ainda sido constituídos 25 arguidos".



Esta operação visou "a identificação de intervenientes, a consolidação da prova já reunida e a recolha de novos elementos probatórios relacionados com a evasão e tirada de presos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, a 7 de setembro de 2024". Como é frisado pela PJ, estes reclusos foram "recapturados entre 6 de outubro de 2024 e 6 de fevereiro de 2025".



Nas diligências realizadas, esta terça-feira, foram apreendidas "duas viaturas ligeiras, duas armas de fogo automáticas do tipo Kalashnikov, inúmeras munições de diversos calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, comunicações móveis, sinais GPS ou outros sistemas de transmissão, bem como dois rádios de comunicação de características militares, dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições, cerca de 32.500 euros em numerário, além de outros objetos, documentos e elementos com manifesta relevância probatória para o esclarecimento integral dos factos em investigação".



A operação policial incluiu investigadores da Polícia Judiciária, maioritariamente afetos à Unidade Nacional Contraterrorismo e ainda o apoio operacional de investigadores da Diretoria do Norte, da Diretoria do Centro, da Diretoria do Sul, do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real e da Unidade de Armamento e Segurança da Polícia Judiciária.



O suspeito detido na região da Grande Lisboa será presente à autoridade judiciária competente na quarta-feira, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.