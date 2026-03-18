Operação "Showbiz". PJ desmantela alegado esquema de burlas com bilhetes e perfis falsos

Em nota à comunicação social, a PJ anunciou ter procedido, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, “ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, no concelho de Palmela, no âmbito de um inquérito que investiga a prática dos crimes de burla através de meio informático”.



De acordo com as autoridades, entre 2023 e até ao presente, a suspeita desta investigação teria um “plano destinado a burlar diversas pessoas através das redes sociais”, com o objetivo de receber montantes monetários e, assim, “obter enriquecimento ilegítimo”.



“Para o efeito, recorria a diversos esquemas fraudulentos, designadamente através da publicação de anúncios de venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, bem como a venda de telemóveis, alojamentos para férias e até selos promocionais de hipermercados”. No decurso da investigação, que decorre no âmbito da Operação “Showbiz”, identificou-se “o rasto digital e financeiro da presumível autora”, entretanto constituída arguida.



Segundo a PJ, os referidos anúncios” eram divulgados sobretudo nas redes sociais, recorrendo à criação e utilização de múltiplos perfis falsos, tendo esta atuação lesado dezenas de vítimas de norte a sul do país”.



“Foi apreendido equipamento informático, identificado como tendo sido utilizado na alegada prática das burlas”, durante as buscas domiciliárias desta quarta-feira.



A investigação prossegue agora com a análise dos elementos recolhidos, visando o integral esclarecimento dos factos e identificação de outras eventuais vítimas, sendo o inquérito dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.