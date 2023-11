"Operação Teia". Ex-autarcas acusados de corrupção e peculato

Os ex-presidentes das câmara de Barcelos e de Santo Tirso e o ex-presidente do IPO do Porto foram acusados de corrupção e peculato. O caso tem quatro anos e refere-se a suspeitas de favorecimento de empresas da ex-mulher do autarca de Santo Tirso.

A acusação, a que a RTP teve acesso, diz que várias empresas de comunicação de Manuela Sousa celebraram contratos públicos de milhares de euros com a Câmara de Barcelos e o IPO do Porto, acima do preço de mercado e sem respeitar as regras da contração publica.



Isto em troca de alegados favores políticos para o autarca de Barcelos e para o diretor do IPO.



A investigação suspeita de que Manuela Sousa e Joaquim Couto obtiveram vantagens indevidas de mais de 700 mil euros.