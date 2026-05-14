Operação Torre de Controlo. Decorrem buscas em casa do cunhado de ministro Leitão Amaro

Operação Torre de Controlo. Decorrem buscas em casa do cunhado de ministro Leitão Amaro

A RTP apurou que estão a decorrer buscas domiciliárias em casa do cunhado do ministro António Leitão Amaro. É a segunda fase da Operação Torre de Controlo. Investiga suspeitas de corrupção no aluguer de helicópteros para o combate a incêndios florestais. A operação de hoje servirá para a recolha de documentação.

RTP /

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(em atualização)

Há 11 buscas em curso. São seis buscas domiciliárias, uma a uma empresa e quatro em escritórios de advogados. 

Pelo que a RTP apurou, alguns dos suspeitos deverão ser constituídos arguidos.

A casa de Ricardo Leitão Machado fica na zona do Restelo. As buscas também estarão a decorrer na empresa Gesticopter, da qual é proprietário.
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