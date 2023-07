Operação Vortex. Deputado social democrata Pinto Morerira acusado

O deputado do PSD, Pinto Moreira, foi acusado de dois crimes de corrupção passiva agravada, um de tráfico de influências e um de violação de regras urbanísticas no âmbito da operação Vortex.

Terá de pagar uma caução de 200 mil euros e está proibido de contactar com os restantes arguidos no processo.



O ex presidente da câmara de Espinho, Miguel Reis, foi igualmente acusado de três crimes de corrupção passiva, um crime de corrupção passiva agravada e cinco crimes de prevaricação.



Miguel Reis e o empreiteiro Francisco Pessegueiro continuam em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.