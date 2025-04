Foto: Rachel Mestre Mesquita - RTP

A Ordem dos Médicos pediu explicações urgentes à Administração da Unidade Local de Saúde do Algarve. Em causa está o pedido de escusa de responsabilidade dos oncologistas. O bastonário está preocupado com as denúncias de atrasos na assistência aos doentes e com a pressão gerada pela falta de pessoal.