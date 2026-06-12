Ordem dos Médicos preocupada com sucessivas substituições de diretores clínicos no SNS

Em comunicado, a OM enumera que, desde 2024, ano em que foi generalizado o modelo das Unidades Locais de Saúde (que agregam hospitais e centros de saúde), "foram substituídos cerca de 50 diretores clínicos, um número que deve merecer reflexão séria".

"Em unidades pressionadas pela falta de médicos e outros profissionais, pelas listas de espera e por dificuldades estruturais de resposta, a substituição frequente destas lideranças não ajuda à estabilidade das ULS nem ao bom funcionamento do SNS", critica a OM, defendendo "equipas estáveis, previsibilidade e valorização das pessoas".

"As dificuldades do SNS não se resolvem com mudanças sucessivas de nomes, nem com respostas imediatistas. Superam-se com médicos em número suficiente, equipas completas e estáveis, autonomia técnica, boa organização e condições de trabalho que permitam fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E sobretudo valorizando as pessoas", reforçou o bastonário, Carlos Cortes, citado no comunicado.

Para a Ordem dos Médicos, "cuidar do SNS é também cuidar de quem o lidera e de quem todos os dias o mantém a funcionar".