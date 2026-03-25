Ordem pede divulgação urgente de mapa de vagas no SNS para jovens médicos

"A Direção Executiva do SNS e o Ministério da Saúde têm de antecipar e compreender melhor as dinâmicas dos recursos humanos. É necessário planear e atuar antes que ocorram perdas, desde logo com a publicação do mapa de vagas o mais cedo possível, idealmente antes de cada época de conclusão do internato médico", afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos, citado em comunicado remetido pela associação profissional.

Carlos Cortes defendeu ainda que "as vagas identificadas e não ocupadas devem manter-se abertas até serem efetivamente preenchidas, uma vez que correspondem a necessidades reais e persistentes do SNS".

No caso da Medicina Geral e Familiar, a Ordem dos Médicos sustenta que devem ser abertas todas as vagas "nas unidades com utentes sem médico de família".

"O planeamento das colocações deve privilegiar as zonas mais carenciadas", salientou o coordenador da Comissão para as Idoneidades e Capacidades Formativas da associação profissional, José Durão, igualmente citado na nota.

No comunicado, a Ordem dos Médicos recomenda abril como o mês para o início do processo de contratação, de modo a serem evitados "atrasos de vários meses como sucedeu em anos anteriores, sob pena de comprometer a capacidade do SNS de competir por estes médicos".