Organismo europeu salienta papel de mediadores na integração da etnia cigana

RTP02 Out, 2018, 18:20 / atualizado em 02 Out, 2018, 18:22 | País

Instado pela RTP a comentar uma decisão judicial que autorizou o abandono escolar de uma rapariga de 15 anos de etnia cigana com base na “tradição”, Wolfram Bechtel do secretariado da ECRI, nota que este julgamento aconteceu depois da visita dos especialistas a Portugal, realizada em novembro.



Bechtel admite que os ciganos “têm um background cultural específico”, mas sublinha a importância do papel dos mediadores, “de construir pontes com as comunidades” para atingir os objetivos na área da educação.



“A melhor abordagem é trabalhar em conjunto com representantes ciganos de modo a preservar o melhor interesse das suas crianças”, declarou à RTP.



O organismo europeu fez duas recomendações de implementação prioritária às autoridades portuguesas, que vão ser objeto de nova avaliação dentro de dois anos.



Bechtel, que participou na redação do relatório, destaca que já foi “possível levar 30 jovens ciganos para as universidades. “No quadro do programa OPRE, desenvolvido pela sociedade civil e pelo ACM, 30 jovens ciganos, muitos dos quais mulheres, puderam iniciar estudos universitários em 2017, o que é considerado um ponto de viragem histórico”, lê-se no relatório.



“Na nossa perspetiva, foi útil e bem sucedido trazer tais pessoas da comunidade cigana para a universidade”, comentou ao telefone.



Wolfram Bechtel nota que as autoridades portuguesas definiram o ojetivo de garantir que “50 por cento das crianças ciganas possam frequentar o ensino pré-escolar durante pelo menos um ano em 2016 e 100 por cento em 2020”. Além deste progresso, é esperado “que 40 por cento das crianças ciganas concluam com êxito a escolaridade obrigatória em 2016 e 60 por cento em 2020”, reduzindo assim o abandono escolar.



“Estamos conscientes de que será um enorme esforço fazer progressos”, acrescentou Wolfram Bechtel sobre as dificuldades em atingir as metas definidas para a integração da comunidade cigana.



O relatório da ECRI nota, tendo por base num estudo nacional, que “90 por cento das crianças ciganas abandonavam a escola prematuramente (em comparação com 14 por cento da população em geral), muitas vezes com a idade de 10-12 anos”.



Caso a conclusão da escolaridade obrigatória torne evidente as diferenças de género, “os mediadores devem intervir”, aconselha Bechtel.



O relatório do organismo do Conselho da Europa refere que “apenas 35 por cento dos ciganos entre os 20-62 anos de idade trabalhavam (52 por cento dos homens e 18 por cento das mulheres)”.



O relatório foi elaborado com base em informações “oriundas das mais diversas fontes”, incluindo análises documentais, uma visita ao país e diálogo confidencial com as autoridades nacionais. O quinto relatório do organismo sobre Portugal – o anterior data de 2013 - “dá conta da situação” até 22 de março de 2018. As análises, feitas para todos os Estados membros do Conselho da Europa, centram-se em quatro temas comuns: Questões legislativas, Discurso de ódio, Violência, Políticas de integração.



Ainda no capítulo das políticas de integração, são analisadas as condições de habitabilidade da comunidade cigana em que é referido que “17 por cento dos ciganos viviam sem água corrente nas suas casas, 25 por cento sem sanita, duche ou casa de banho em casa (em comparação com 0,9 por cento da população geral) e 42 por cento tinham um telhado que deixava entrar água, humidade nas paredes ou bolor em volta das janelas ou no soalho”.