Organização lança campanha para garantir ceias a pessoas em situação de sem-abrigo

A 4.º campanha "Alimente Uma Volta" pretende assegurar a atividade das equipas voluntárias de rua da Comunidade Vida e Paz, que percorrem a cidade de Lisboa para apoiar mais de 500 pessoas em situação de sem-abrigo, segundo um comunicado da Comunidade Vida e Paz, uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos.

A organização alertou para a falta de financiamento público, indicando que atualmente o custo diário das rondas noturnas está nos 1.060 euros, "valor que inclui a preparação das ceias, o apoio técnico e logístico, combustível, e outros recursos indispensáveis ao funcionamento desta resposta".

"É com enorme preocupação que assistimos ao aumento das necessidades no terreno sem que exista um reforço do financiamento", referiu a diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, Renata Alves, citada em comunicado.

Renata Alves disse ainda que, quando faltam recursos, não está apenas em causa a distribuição de uma ceia, mas também um acompanhamento de proximidade que, "para muitas pessoas, representa a primeira oportunidade de iniciar um percurso de saída da situação de sem-abrigo".

Com o mote "Tudo muda quando se dá a volta", a campanha permite apoiar a Comunidade Vida e Paz através do site donativos.cvidaepaz.pt.

No ano passado, a organização distribuiu 179.550 ceias, com 419.902 euros, sendo este o custo total das equipas voluntárias de rua da Comunidade Vida e Paz, segundo o comunicado.

De acordo com o relatório de atividades e contas de 2025, as equipas voluntárias de rua, constituídas por 672 voluntários, distribuídos em quatro equipas acompanharam, em Lisboa, uma média diária de 503 pessoas.

Segundo o relatório, as problemáticas dominantes apresentadas pelas pessoas em situação de sem-abrigo contactadas pelas equipas estiveram associadas na maioria a comportamentos aditivos, alcoolismo e/ou toxicodependência, a problemas de saúde mental, falta de suporte familiar e social, desemprego e problemas legais.

A Comunidade Vida e Paz apoia pessoas em situação de sem-abrigo, ou em situação de vulnerabilidade social, ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a reconstruir o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de prevenção, reabilitação e reinserção.

Em 2024, foram contabilizadas 3.122 pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, segundo o balanço de 2025 do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo.