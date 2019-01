Orlando Figueira. Procurador condenado por corrupção quer voltar ao ativo

Sandra Felgueiras - RTP31 Jan, 2019, 09:26 / atualizado em 31 Jan, 2019, 10:00 | País

No mesmo documento, Orlando Figueira requer informação "sobre a vaga que irá ocupar nos quadros do Ministério Público" a partir do início do próximo mês, uma vez que "a partir dessa data ficará na situação de disponibilidade por ter sido extinto o seu anterior lugar na extinta Comarca de Lisboa Noroeste".











O procurador do Ministério Público Orlando Figueira foi condenado a seis anos e oito meses de prisão efetiva por ter recebido pagamentos e vantagens para arquivar processos relativos ao ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.





Na carta enviada à Procuradora-Geral da República, Orlando Figueira refere que, sobre esta condenação, irá "interpôr o competente recurso, encontrando-se em prazo para o fazer".







Questionada pela RTP, a PGR confirma a receção do requerimento e adianta que "o mesmo será, oportunamente, objeto de apreciação". Entrevista exclusiva a Orlando Figueira para ver amanhã no Sexta às 9







Orlando Figueira entregou esta carta ao programa Sexta às 9 numa semana em que concedeu à RTP a primeira grande entrevista desde que foi condenado e na qual revela a estratégia processual que tem em marcha para, segundo ele, repor a verdade.