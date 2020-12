Os perigos do alívio das restrições no Natal

João Gouveia não tem dúvidas de que a reunião das famílias terá reflexos visíveis na propagação da COVID-19, em Janeiro, se as regras sanitárias não forem cumpridas.O alerta do presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos para o período de festas natalícias surge no dia em que o parlamento vota a renovação do estado de emergência.

Quanto à situação atual, João Gouveia afirma que a recente redução do número de novos casos já está a retirar alguma pressão das enfermarias e das Unidades de Cuidados Intensivos, principalmente na região Norte do país.





A grande carência não são os ventiladores, mas sim a falta de trabalhadores nas UCI, explica, em declarações à Antena1.