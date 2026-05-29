Depois de estrear no Festival de Cinema de Roterdão e de ter passado por vários festivais, o filme "Pai Nosso: Os Últimos Dias de Salazar" chega às salas nacionais no dia em que assinala o centenário da Revolução de 1926, que instaurou a Ditadura Militar e conduziu Salazar ao poder."Pai Nosso: Os Últimos Dias de Salazar" é a primeira longa-metragem de ficção de José Filipe Costa. O filme recria os dois últimos anos de vida de Salazar, a residir no palácio de São Bento, na companhia de três criadas e da fiel governanta Maria, sem saber que já não governa que já não é Presidente do Conselho.O cineasta José Filipe Costa, em entrevista à jornalista Margarida Vaz, explicou que a história partiu do diário do médico pessoal de Salazar.