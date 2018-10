Pais acusam Governo de "mentir" sobre nova pediatria do hospital de São João

Lusa24 Out, 2018, 17:35 | País

"O anúncio de hoje do primeiro-ministro e da ministra da Saúde é a certeza de uma mão cheia de nada ou cheia de ilusões. É uma mentira para empurrar para a frente, para as pessoas pensarem que o problema [do atendimento das crianças em contentores] está resolvido. Mas não é com um concurso sem data que se vai resolver", disse à Lusa Jorge Pires, porta-voz da APOHSJ -- Associação Pediátrica Oncológica.

Defendendo a criação de um "regime de exceção", porque as crianças são tratadas "em condições miseráveis" e a "correr risco de vida", o representante dos pais reagiu desta forma ao anúncio feito pelo primeiro-ministro sobre a possibilidade de "avançar com o lançamento" do concurso para a nova ala pediátrica do São João.

António Costa disse hoje que o reforço do orçamento da Saúde permitirá "avançar com o lançamento" do concurso para a nova ala pediátrica do Hospital de S. João, mas a ministra da tutela afirmou ainda não haver data.

"O concurso para uma obra desta envergadura e montante financeiro não fica pronto no próximo ano ou ano e meio. O projetista já disse que só consegue ter o projeto revisto em abril. Entretanto, as crianças continuam a ser atendidas em condições miseráveis e em risco de vida", acrescentou.

Para o responsável, "hoje, o que tivemos foram mais mentiras do Governo e do PS".

"O primeiro-ministro admitiu a hipótese de ser criado um regime de exceção para o caso e desafiou a oposição a fazê-lo. Quanto a oposição apresenta uma recomendação nesse sentido, eles chumbam-na", descreveu Jorge Pires.

Os pais querem, por isso, a criação de um "regime de exceção" para que a obra possa avançar o mais rapidamente possível, insistindo que as crianças com doenças oncológicas tratadas em serviços instalados em contentores estão "em risco de vida", explicou Jorge Pires.

O representante dos pais lembra que a empreitada "já começou [em 2015, através do projeto `Joãozinho`] com dinheiros privados", mas "o Governo parou a obra dizendo que a fazia com dinheiros públicos".

"Então, que faça", reclamou Jorge Pires.

O presidente da associação notou ainda que "este é um problema do Porto e da região Norte" e "nem o presidente da Câmara do Porto nem outras figuras públicas da região têm vindo a público falar deste caso".

Confrontada hoje com as declarações do primeiro-ministro, a nova ministra da tutela disse não ter "data para esse concurso", que não está "nas estritas mãos do Ministério da Saúde".

De acordo com Marta Temido, os procedimentos "estão nas mãos de um conjunto de profissionais que estão empenhados em responder o melhor e mais depressa possível às necessidades Assde longa data do Hospital de S. João".

"Estamos todos empenhados em conseguir responder o mais depressa possível às necessidades do S. João e às necessidades, concretamente, das crianças e dos pais. É isso que está a ser feito [planear melhor]", garantiu.

Marta Temido referiu que "há um projeto que está a ser revisto" e que a informação que dispõe é que "o centro hospitalar está com as equipas técnicas a analisar o projeto que já era de alguns anos" sendo que "o trabalho ainda não está completo" e que "muito recentemente o conselho de administração decidiu optar por uma solução que permitiria rever o projeto e imprimir celeridade".

"Posto isso, é necessário avançar com o concurso para a obra", disse.