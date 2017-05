Papa Francisco em Portugal: o essencial do primeiro dia

RTP 12 Mai, 2017, 23:25 / atualizado em 12 Mai, 2017, 23:39 | País

Faltavam cerca de 15 minutos para as 16 horas quando o avião que transportou o Papa Francisco desde Roma entrou em espaço aéreo português. O airbus A321 da Alitália entrou em Portugal perto de Castelo Branco.



Ao entrar, o avião papal foi recebido por dois aviões F16 da Força Aérea. Nesse momento, ouviu-se o hino português em Monte Real. Os F16 escoltaram o avião que transportou o Papa Francisco até à Base Aérea, um momento acompanhado pela equipa da RTP que viajou com o Sumo Pontífice.

Eram 16h09 quando o avião tocou solo português. Aterrou na Base Aérea de Monte Real, tendo o Papa saído do avião poucos minutos depois. Foi rapidamente recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Mesmo viajando como peregrino, Francisco não deixa de ser o chefe de Estado do Vaticano. Foi por isso recebido com honras militares, prestadas por 120 cadetes, um batalhão que juntou as academias da Força Aérea, da Marinha, do Exército e da Guarda Nacional Republicana.Depois do hino do Vaticano, o hino de Portugal. Seguiram-se os cumprimentos das autoridades portugueses e um encontro privado com Marcelo Rebelo de Sousa numa sala da Torre de Controlo da base aérea de Monte Real. No sábado, será a vez do primeiro-ministro ter uma audiência privada com Francisco.Na audiência de Marcelo com Francisco, o Presidente ofereceu um oratório de Nossa Senhora de Fátima. Francisco presenteou o chefe de Estado com um mosaico dedicado ao centenário das aparições.O Sumo Pontífice rumou depois à capela da base militar para rezar à padroeira da Força Aérea, Nossa Senhora do Ar. Foi um momento de comunhão e maior proximidade com a população local. Com o sorriso e o sentido de humor a que o Papa tem habituado o mundo nos últimos quatro anos.Às 17h22, o Papa Francisco deixou a Base Aérea. Era hora de seguir até Fátima, o palco das cerimónias.Vinte e dois minutos, o helicóptero papal aterrou no Estádio de Fátima, agora denominado de Estádio Papa Francisco. Antes de aterrar, o helicóptero tinha sobrevoado por duas vezes o recinto do santuário, para gáudio dos milhares de peregrinos que já estavam no santuário.Seguiu depois no papamóvel, tendo entrado no recinto por das 18h15. Um Papa estava de regresso ao santuário naquele que é o ano do centenário do fenómeno de Fátima. Com os sinos a repicar e ao som de cânticos, o chefe da Igreja Católica foi recebido por milhares e milhares de fiéis.Na capelinha das aparições, o Sumo Pontífice ofereceu rosas e rezou a Nossa Senhora de Fátima, com o recinto em silêncio. Seguiu-se uma oração coletiva, escrita especialmente para Fátima.O chefe da Igreja Católica ofereceu uma rosa de ouro a Nossa Senhora de Fátima. Saiu do santuário para a Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde jantou e descansou.Terminada a pausa, Francisco regressou ao Santuário por volta das 21h00. A noite estava a cair e Fátima transformou-se no quadro de luzes que é comum no 13 de maio. Uma vez mais, os peregrinos estavam prontos para receber Francisco.O Papa Francisco participou na cerimónia de bênção das velas. Na ocasião, Francisco lembrou "cada um dos deserdados e infelizes a quem roubaram o presente" e os "excluídos e abandonados a quem negam o futuro".Francisco pediu também a bênção para os "órfãos e injustiçados a quem não se permite ter um passado". Perante milhares de peregrinos que assinalam o centenário das aparições, e na véspera da canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, o Papa interpelou diretamente os fiéis, questionando-os sobre com qual "Maria" peregrinam."A Bendita por ter acreditado" oui "a Santinha a quem se recorre para obter favores a baixo preço?", questionou o Bispo de Roma, para quem os cristãos devem ser, antes de mais, "marianos".Na sua intervenção, o Papa Francisco fez ainda uma exortação à necessidade de os católicos serem misericordiosos. "Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e, em todo o caso, o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia", disse Francisco perante uma multidão de peregrinos de velas acesas nas mãos.Antes de abandonar o recinto, Francisco rezou o terço em várias línguas com os peregrinos. Abandonou o recinto por volta das 22h25. No santuário começava então a tradicional procissão das velas.Francisco rumou à Casa de Nossa Senhora do Carmo para pernoitar. A chegada do Papa ao local foi seguida de alguma desilusão por o mesmo ir na parte interior do papamóvel, mas os peregrinos logo mostraram compreensão, afirmando que "ele está muito cansado".No dia 13 de maio, antes mesmo de celebrar a missa do centenário e da canonização dos pastorinhos, o Papa visita a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima onde se encontram os túmulos de Jacinta, Francisco e Lúcia.A missa de dia 13 que assinala o centenário das aparições de Fátima e a canonização de Francisco e Jacinta vai ser presidida pelo Papa, a partir do presbitério do Recinto de Oração. Um espaço de 600 metros quadrados totalmente remodelado em mármore e com uma cobertura em fibra de vidro.A cerimónia de despedida ao Papa Francisco acontece às 14h45 de sábado, na Base Aérea de Monte Real. Às 15h00, o voo papal parte rumo a Roma num avião da TAP.A visita do Papa Francisco a Portugal continua este sábado a ser acompanhada a par e passo na RTP e no site da RTP.