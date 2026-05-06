Parecer negativo de conselho superior de tribunais sobre alterações na expulsão de estrangeiros

O conselho formado por 11 juízes foi unânime no chumbo à lei do governo que admite a expulsão esteja decidido o recurso e que inclui também menores de 18 anos.



O conselho supremo de tribunais administrativos e fiscais considera que estas alterações não estão em linha com o direito europeu. É o caso da expulsão de imigrantes antes de uma decisão definitiva.



O conselho entende que se a nova lei entrar em vigor vai aumentar o número de ações nos tribunais, que já estão cheios de trabalho.



Segundo o jornal Expresso, os juízes questionam ainda a redução da idade mínima para a expulsão que passa para os 16 anos e a retirada da legislação da chamada "suspeita fundada" de crimes contra a segurança nacional”.



O parecer não é vinculativo, mas já foi enviado ao Parlamento.



