Parlamento aprova na generalidade alterações à lei da identidade de género

As propostas de PSD, CDS e Chega vão agora ser discutidas na especialidade com o intuito de alterar a lei aprovada em 2018.





João Alexandre – Antena 1 Os três projetos de lei apresentados tiveram os votos favoráveis das bancadas do Chega, do CDS, e do PSD, e que terá sido imposta disciplina de voto por parte da direção da bancada.



