País
Parlamento aprova na generalidade alterações à lei da identidade de género
O Parlamento aprovou, na generalidade, as alterações à lei da identidade de género, que passa a exigir uma validação médica para a mudança de nome e género no registo civil.
As propostas de PSD, CDS e Chega vão agora ser discutidas na especialidade com o intuito de alterar a lei aprovada em 2018.
Os três projetos de lei apresentados tiveram os votos favoráveis das bancadas do Chega, do CDS, e do PSD, e que terá sido imposta disciplina de voto por parte da direção da bancada.João Alexandre – Antena 1