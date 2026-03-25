Parlamento marca eleição dos órgãos externos para 16 de abril

De acordo com fontes parlamentares pressentes na reunião, que ainda decorre, a apresentação de listas para os órgãos externos do parlamento terá de ser feita até 02 de abril.

As eleições chegaram a estar marcadas para 01 de abril mas, na data limite para a apresentação de listas, a 16 de março, o PS pediu novo adiamento (depois de PSD e Chega o terem feito antes), justificando não ter sido possível encontrar uma "solução adequada" para o TC.

O tema motivou até, na semana passada, uma reunião no parlamento entre o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o líder do PS, José Luís Carneiro, que foi inconclusiva, segundo o secretário-geral socialista.

Dos três juízes que têm de ser substituídos, dois foram indicados pelo PSD e um pelo PS, estando em cima da mesa a possibilidade de o Chega, agora segundo maior partido parlamentar, entrar neste órgão e de os socialistas ficarem de fora desta eleição.

Na terça-feira, o presidente do Chega, André Ventura, disse ter garantia "política e negocial" que haverá dois nomes indicados pelo PSD e um pelo seu partido para os juízes para o Tribunal Constitucional, já tendo até revelado o nome da personalidade que proporá para o Palácio Ratton: o juiz desembargador Luís Brites Lameiras.

Atualmente, dos 11 juízes em funções no TC, cinco são indicações do PS (um deles será agora substituído), três do PSD (os dois a serem substituídos já deixaram funções) e três foram cooptados entre os magistrados.