Parlamento recorda dedicação à causa pública de ex-deputado do PSD Pedro da Vinha Costa

No texto, os sociais-democratas recordam o percurso biográfico e profissional de Pedro da Vinha Costa, que morreu no passado dia 18 de maio, aos 62 anos.

Nascido em Coimbra, em 15 de outubro de 1960, licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, Pedro da Vinha Costa tinha dois filhos e vivia na cidade de Matosinhos, sendo advogado de profissão.

"Dedicado militante do Partido Social Democrata e convicto democrata, Pedro da Vinha Costa foi eleito e exerceu os mandatos de deputado à Assembleia da República, entre 1995 e 2002, tendo também sido, entre 2005 e 2007, chefe de gabinete do então presidente do PSD, Luís Marques Mendes, e entre 2013 e 2017 vereador da Câmara Municipal de Matosinhos", referem.

O PSD recorda o antigo deputado como "homem de caráter, íntegro e profundamente humanista, mas também um espírito inconformado e combativo", destacando "uma elevada dedicação à causa pública, pautando-se sempre por uma lealdade, ponderação e sentido de responsabilidade que faziam dele um exemplo para quantos tiveram a oportunidade e o privilégio de com ele conviver e trabalhar".

"A Assembleia da República aprova um voto de pesar pelo falecimento do antigo deputado Pedro José da Vinha Rodrigues Costa e apresenta sentidas condolências à sua família, amigos e a todos quantos sentem profundamente a sua morte tão precoce", refere a parte resolutiva do voto.