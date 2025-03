Parlamento rejeita alterações ao regime jurídico das instituições de ensino superior

Os projetos de lei estiveram em debate na quarta-feira, dia em que a Assembleia da República deveria discutir também a proposta de lei do Governo, que acabou por ser retirada depois de a maioria ter chumbado a moção de confiança apresentada pelo executivo.

O RJIES está em vigor desde 2007 e o diploma previa que fosse revisto cinco anos depois, em 2012.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação iniciou esse processo no ano passado e a proposta do Governo foi aprovado em Conselho de Ministros no início de fevereiro, para começar a ser discutida na Assembleia da República.

Com a queda do Governo, a revisão do diploma volta a ficar pendente depois de, no final de 2023, o processo iniciado pela então ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, ter sido interrompido na sequência da demissão do ex-primeiro-ministro António Costa.