Parque dos Guardiões da Floresta Sintrense abre domingo com espaço para acampar na Serra

O novo Parque fica em plena Serra de Sintra e resulta da requalificação de um espaço anteriormente degradado, numa área com mais de oito hectares de floresta, uma lagoa e clareiras naturais.





Plantação de espécies autóctones, a aposta na Cameleira



Em declarações à rádio pública, Marco Almeida, o presidende da Câmara Municipal de Sintra diz que o modelo de gestão adotadoO autarca considera que este Parque é inovador: " diria que é uma novidade no país e queremos que seja".No âmbito das ações de regeneração ecológica, está prevista a plantação de espécies autóctones, selecionadas de acordo com as condições ecológicas do local, como espécies associadas a linhas de água e floresta mediterrânica: Medronheiro, Sobro, Freixo‑de‑folha‑estreita, Loureiro, Salgueiro‑negro, Sanguinho‑da‑água, Ulmeiros, Aderno‑de‑folha‑larga.Mas à rádio pública, Marco Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Sintra refere que para que o Parque fique colorido e florido vão apostar também nas CameleirasO novo espaço está localizado perto da Avenida Cascais em Sintra. Tem acesso por um eixo rodoviário que liga a zona do Ramalhão ao Autódromo do Estoril. Está assinalada com um pórtico que dá as boas-vindas com as 20 bandeiras dos Agrupamentos e dos Grupos Escutistas de Sintra, percorrendo-se depois cerca de um quilómetro num caminho de acesso ao espaço onde podem ser colocadas as tendas.O projeto envolve 20 Associações, a maior parte Escutistas, que vão colaborar na vigilância, na recuperação ecológica e no reforço da biodiversidade com a plantação de novas especies.