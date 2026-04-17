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Parque dos Guardiões da Floresta Sintrense abre domingo com espaço para acampar na Serra

Parque dos Guardiões da Floresta Sintrense abre domingo com espaço para acampar na Serra

O projeto da Câmara de Sintra envolve 20 associações, a maior parte Escutistas. É um novo espaço público dedicado à proteção da floresta, educação ambiental, redução do risco de incêndio e ao envolvimento da comunidade.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /
Fotografias: Agrupamento 1134 Sintra CNE

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O novo Parque fica em plena Serra de Sintra e resulta da requalificação de um espaço anteriormente degradado, numa área com mais de oito hectares de floresta, uma lagoa e clareiras naturais.

Em declarações à rádio pública, Marco Almeida, o presidende da Câmara Municipal de Sintra diz que o modelo de gestão adotado "vai permitir que as Associações Escutistas possam gerir o seu próprio espaço; tendo ao mesmo tempo a presença de escuteiros na serra e contribuindo com isso para a prevenção de fogos florestais por exemplo".

O autarca considera que este Parque é inovador: " diria que é uma novidade no país e queremos que seja um exemplo que possa ser replicado noutras partes, noutras regiões de Portugal".
Plantação de espécies autóctones, a aposta na Cameleira
No âmbito das ações de regeneração ecológica, está prevista a plantação de espécies autóctones, selecionadas de acordo com as condições ecológicas do local, como espécies associadas a linhas de água e floresta mediterrânica: Medronheiro, Sobro, Freixo‑de‑folha‑estreita, Loureiro, Salgueiro‑negro, Sanguinho‑da‑água, Ulmeiros, Aderno‑de‑folha‑larga.

Mas à rádio pública, Marco Almeida, o presidente da Câmara Municipal de Sintra refere que para que o Parque fique colorido e florido vão apostar também nas Cameleiras " especie introduzida na serra de Sintra por D. Fernando II e nós queremos que este Parque também possa ser uma homenagem a quem transformou a Serra de Sintra".

  O novo espaço está localizado perto da Avenida Cascais em Sintra. Tem acesso por um eixo rodoviário que liga a zona do Ramalhão ao Autódromo do Estoril. Está assinalada com um pórtico que dá as boas-vindas com as 20 bandeiras dos Agrupamentos e dos Grupos Escutistas de Sintra, percorrendo-se depois cerca de um quilómetro num caminho de acesso ao espaço onde podem ser colocadas as tendas.

O projeto envolve 20 Associações, a maior parte Escutistas, que vão colaborar na vigilância, na recuperação ecológica e no reforço da biodiversidade com a plantação de novas especies.

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