"Páscoa em Segurança". PSP deteve 247 pessoas em 48 horas, maioria por crimes rodoviários

A PSP efetuou 247 detenções desde o início da operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2026”, na sexta-feira, incluindo 140 por crimes rodoviários. Foi também registada uma vítima mortal e quase uma centena de feridos em acidentes na estrada neste período. A operação decorre até 6 de abril em todo o território nacional.



“Nas últimas 48 horas, desde o início desta operação, a PSP efetuou 247 detenções em todo o território nacional. Das detenções efetuadas destacamos 140 por crimes rodoviários, salientando-se 81 por condução de veículo em estado de embriaguez e 42 por falta de habilitação legal para conduzir”, lê-se em comunicado.



Neste período foram fiscalizados 4.467 condutores e registaram-se 1.118 autos de contraordenação, entre os quais 230 por excesso de velocidade, 111 por falta de inspeção periódica obrigatória e 49 por falta de seguro de responsabilidade civil.



Quanto à sinistralidade rodoviária, foram registados 320 acidentes, dos quais resultaram 97 feridos (cinco graves e 92 ligeiros), assim como uma vítima mortal em resultado de uma colisão no dia 27, no concelho de Sintra. Mais de 80 crimes de violência doméstica em 48 horas

A PSP adianta ainda que foram detidos 18 suspeitos por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas) e 25 por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 1.200 doses individuais de droga.



No mesmo período "foram registadas 84 ocorrências de violência doméstica, tendo sido detidos dois suspeitos pela prática deste grave crime”, refere.



No âmbito do combate à posse e/ou tráfico de armas proibidas, “foram apreendidas 21 armas (sete armas de fogo, sete armas brancas e sete armas de outras tipologias), quer como medida cautelar, quer no seguimento das 6 detenções efetuadas por posse de arma proibida”.

