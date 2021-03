Páscoa. Proibição de circulação vai durar 11 dias

As fronteiras terrestres permanecem encerradas e o controlo nas estradas vai ser intensificado.



As celebrações religiosas estão autorizadas, mas o concelho episcopal pediu que se evitem as procissões.



O ministro da Administração Interna garantiu esta quinta-feira que, na próxima semana, não são autorizadas viagens turísticas para Portugal.