Passagem de ano. Albufeira com aviões, palco multimédia, Amor Electro e The Black Mamba

No Algarve são várias as autarquias que apostam em festas de passagem de ano. Há mesmo palcos à beira mar, como é caso de Albuferia, que criou até uma marca para o reveillon: "Carpe Nox", para dizer que a noite do último dia de 2019 vai ser imperdível.