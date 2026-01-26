País
Passagens de Nível das Linhas do Norte, da Beira Alta, do Alentejo e de Évora encerradas até 2030
O Plano para a Redução da Sinistralidade em Passagens de Nível prevê que até 2030 sejam suprimidas 135 passagens de nível e reclassificadas 237, envolvendo um investimento que ultrapassa 316 milhões de euros numa componente mais ampla de investimentos na ferrovia, com a meta de reduzir os acidentes para menos de dez por ano até ao final da década.
Fotografia: Infraestruturas de Portugal (IP)
Para reduzir o número de acidentes e vítimas em passagens de Nível quando o comboio passa, a Infraestruturas de Portugal (IP) avança que já até ao final do ano vão estar prontas 16 supressões e 31 automatizações no valor de 31 milhões de euros de investimento. As obras no terreno têm por base a necessidade de minimizar os riscos nos pontos de cruzamento entre vias rodoviárias e ferroviárias.
As 16 supressões planeadas até ao fim do ano são: Linha do Oeste (4 PN), nos concelhos de Sintra; Mafra; Óbidos e Figueira da Foz.
Na Linha do Norte (3 PN), nos concelhos de Santarém; Montemor-o-Velho e Coimbra.
Já na Linha do Douro (2 PN), nos concelhos de Peso da Régua e Sabrosa. Na Linha do Sul (2 PN), nos concelhos de Setúbal e Silves.
Na Linha do Alentejo (1 PN), no concelho de Palmela. Ainda Alfarelos (1 PN), no concelho de Montemor-o-Velho.
E ainda no Algarve (1 PN), no concelho de Silves. Na Beira Baixa (1 PN), no concelho de Abrantes. No Leste (1 PN), no concelho de Elvas.
A construção destas novas soluções de atravessamento da via-férrea, tornam a passagem para pessoas e veiculos mais segura, cómoda e eficiente.
A estratégia da Infraestruturas de Portugal (IP) combina a supressão e reclassificação de passagens de nível, a automatização de sistemas de segurança, campanhas de sensibilização e fiscalização, com o objetivo de diminuir substancialmente o número de acidentes neste tipo de travessia.
Vão avançar também em breve câmaras de videovigilancia em passagens de Nível de maior risco, para que se possa avançar com multas aos infratores, adiantou a IP à Antena 1.