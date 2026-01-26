Passagens de Nível das Linhas do Norte, da Beira Alta, do Alentejo e de Évora encerradas até 2030

Para reduzir o número de acidentes e vítimas em passagens de Nível quando o comboio passa, a Infraestruturas de Portugal (IP) avança que já até ao final do ano vão estar prontas 16 supressões e 31 automatizações no valor de 31 milhões de euros de investimento. As obras no terreno têm por base a necessidade de minimizar os riscos nos pontos de cruzamento entre vias rodoviárias e ferroviárias.





Ouvido pela rádio pública, António Viana, coordenador da Estrutura de Missão para a redução da sinistralidade na Infraestruturas de Portugal (IP) considera queVão assim ser substituidas por passagens superiores ou inferiores ao caminho de ferro.As 16 supressões planeadas até ao fim do ano são: Linha do Oeste (4 PN), nos concelhos de Sintra; Mafra; Óbidos e Figueira da Foz.Na Linha do Norte (3 PN), nos concelhos de Santarém; Montemor-o-Velho e Coimbra.Já na Linha do Douro (2 PN), nos concelhos de Peso da Régua e Sabrosa. Na Linha do Sul (2 PN), nos concelhos de Setúbal e Silves.Na Linha do Alentejo (1 PN), no concelho de Palmela. Ainda Alfarelos (1 PN), no concelho de Montemor-o-Velho.E ainda no Algarve (1 PN), no concelho de Silves. Na Beira Baixa (1 PN), no concelho de Abrantes. No Leste (1 PN), no concelho de Elvas.A estratégia da Infraestruturas de Portugal (IP) combina a supressão e reclassificação de passagens de nível, a automatização de sistemas de segurança, campanhas de sensibilização e fiscalização, com o objetivo de diminuir substancialmente o número de acidentes neste tipo de travessia., adiantou a IP à Antena 1.