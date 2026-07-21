Paula Teixeira da Cruz diz que MAI deve apresentar a demissão

A ex-governante dá o exemplo de Miguel Macedo, que se demitiu do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros por considerar que a sua autoridade foi posta em causa devido à investigação sobre a atribuição dos vistos gold.





"Não podemos arrastar dúvidas para as instituições se as queremos credibilizar", aponta a ex-ministra da Justiça entre 2011 e 2015, durante o Governo de Pedro Passos Coelho.





Em causa estão as suspeitas relacionadas com o atrelado encontrado nas instalações da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.





Na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.





No mesmo dia, a PGR confirmou "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado Operação Pacoba".