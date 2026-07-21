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Paula Teixeira da Cruz diz que MAI deve apresentar a demissão
Para a antiga ministra da Justiça estão em causa as instituições democráticas e o próprio Governo. Paula Teixeira da Cruz entende que o ministro Luís Neves deve apresentar a demissão.
Foto: Hugo Correia - Reuters
A ex-governante dá o exemplo de Miguel Macedo, que se demitiu do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros por considerar que a sua autoridade foi posta em causa devido à investigação sobre a atribuição dos vistos gold.
"Não podemos arrastar dúvidas para as instituições se as queremos credibilizar", aponta a ex-ministra da Justiça entre 2011 e 2015, durante o Governo de Pedro Passos Coelho.
Em causa estão as suspeitas relacionadas com o atrelado encontrado nas instalações da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.
Na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária anunciou que abriu um inquérito sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga que foi encontrado atracado a um camião da empresa Construbarcelos, que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.