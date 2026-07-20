Pautas dos exames do 11.º ano de Física e Química retificadas devido a erro de classificação

As pautas dos exames do 11.º ano da disciplina de Física e Química vão ser retificadas depois de ter sido detetado um erro na classificação de uma pergunta de escolha múltipla.“Tendo sido verificadoda prova de exame nacional de Física e Química A”, o Júri Nacional de Exames (JNE) “determinou o reprocessamento da classificação automática do item referido”, lê-se no e-mail recebido pelos diretores escolares e ao qual a RTP teve acesso.“Assim, na manhã deste dia 20 de julho,”, acrescenta a comunicação.À RTP Antena 1, Ana Carla Campos, da Associação Portuguesa de Professores de Física e Química, refere que as escolas já receberam a indicação de que serão afixadas novas pautas.“As escolas já receberam a informação de que a situação irá ser corrigida”, explicou. “A única coisa que está em causa é alertar os pais e as famílias que quem fez a versão dois irá ter de consultar novamente a classificação obtida porque as notas vão ser retificadas”.Em declarações à RTP Notícias, Alice Simões, diretora da Escola Secundária Professor Santana Castilho, em Miraflores, contou que a informação chegou pelas seis da manhã desta segunda-feira.“Cerca das seis horas da manhã, recebemos novo ficheiro com correção das provas de físico-química, já que a versão dois tinha um erro no item sete e, portanto,. Vamos afixar novas pautas”, afirmou.Os alunos “já tinham a expectativa de uma nota e agora ver um valor a menos pode ser a diferença entre entrar e não entrar na universidade, mas vamos estar aqui para os apoiar e verificar se não há outros erros de correção nos exames”, acrescentou a responsável.A RTP falou também com um aluno da mesma escola cuja nota subiu após a verificação do erro no item sete.Ainda assim, “a nota está muito abaixo do que estava à espera”, contou. “Vou pedir reapreciação, como boa parte dos meus colegas”.vincou, acrescentando que “este sistema não funciona” e que irá à segunda fase “pelo sim pelo não”.Outra aluna considerou que estes “foram erros que não deviam ter acontecido”.“Concordo que em 2026 já não faz sentido professores levarem molhos de exames para casa para corrigir, mas para aplicarmos um sistema destes nós devíamos garantir que funciona bem”, defendeu.