Pautas dos exames nacionais estão corrigidas e completas

Provedoria quer explicações

Os alunos podem também consultar as notas na internet.Os alunos podem pedir a reapreciação da prova dois dias depois da receção da cópia do exame. Recebem o resultado no dia 7 de agosto. Mas têm três dias para fazer ou alterar a candidatura.Quem se quiser inscrever na segunda fase dos exames tem até esta segunda-feira para decidir e faz os exames entre terça e sexta. No entanto, quem vai à segunda fase só pode concorrer às vagas da segunda fase que são poucas ou nenhumas em alguns cursos.A Provedoria de Justiça pediu explicações ao Governo sobre a publicação das notas dos exames e revela que há várias queixas de alunos e famílias.A Ordem dos Advogados está disponível para apoiar os estudantes.