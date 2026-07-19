País
Pautas dos exames nacionais estão corrigidas e completas
A expressão "suspensa" que baralhou 1400 alunos foi substituída por uma classificação entre 0 a 20 valores. A classificação foi enviada às escolas para ser afixada.
Os alunos podem também consultar as notas na internet.
Os alunos podem pedir a reapreciação da prova dois dias depois da receção da cópia do exame. Recebem o resultado no dia 7 de agosto. Mas têm três dias para fazer ou alterar a candidatura.
Quem se quiser inscrever na segunda fase dos exames tem até esta segunda-feira para decidir e faz os exames entre terça e sexta. No entanto, quem vai à segunda fase só pode concorrer às vagas da segunda fase que são poucas ou nenhumas em alguns cursos.
Provedoria quer explicações
A Provedoria de Justiça pediu explicações ao Governo sobre a publicação das notas dos exames e revela que há várias queixas de alunos e famílias.
A Ordem dos Advogados está disponível para apoiar os estudantes.
Os alunos podem pedir a reapreciação da prova dois dias depois da receção da cópia do exame. Recebem o resultado no dia 7 de agosto. Mas têm três dias para fazer ou alterar a candidatura.
Quem se quiser inscrever na segunda fase dos exames tem até esta segunda-feira para decidir e faz os exames entre terça e sexta. No entanto, quem vai à segunda fase só pode concorrer às vagas da segunda fase que são poucas ou nenhumas em alguns cursos.
Provedoria quer explicações
A Provedoria de Justiça pediu explicações ao Governo sobre a publicação das notas dos exames e revela que há várias queixas de alunos e famílias.
A Ordem dos Advogados está disponível para apoiar os estudantes.