País
Pedidos de reapreciação dos exames vão aumentar
Os alunos do Ensino Secundário podem começar a pedir a reapreciação dos exames já na segunda-feira. Os diretores das escolas públicas alertam que o número de pedidos vai "aumentar bastante", comparando com o ano passado.
As notas são publicadas a 7 de agosto. A partir daí, os alunos têm três dias, ou seja até dia 10, para se candidatarem ao ensino superior ou alterarem a candidatura que já tenham feito.
Resta agora, uma outra dúvida: como irão ser reapreciadas estas provas.
Em resposta à RTP, o EduQA esclarece que a "reapreciação não segue o mesmo modelo da classificação inicial dos exames nacionais".
A análise global é efetuada por um professor relator.