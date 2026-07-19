Pedidos de reapreciação dos exames vão aumentar

Pedidos de reapreciação dos exames vão aumentar

Os alunos do Ensino Secundário podem começar a pedir a reapreciação dos exames já na segunda-feira. Os diretores das escolas públicas alertam que o número de pedidos vai "aumentar bastante", comparando com o ano passado.

RTP /
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São datas para apontar, e sublinhar, no calendário: os alunos do secundário podem pedir a consulta dos exames nacionais até dia 20 de julho.

As notas são publicadas a 7 de agosto. A partir daí, os alunos têm três dias, ou seja até dia 10, para se candidatarem ao ensino superior ou alterarem a candidatura que já tenham feito.

Resta agora, uma outra dúvida: como irão ser reapreciadas estas provas.

Em resposta à RTP, o EduQA esclarece que a "reapreciação não segue o mesmo modelo da classificação inicial dos exames nacionais".

A análise global é efetuada por um professor relator.
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