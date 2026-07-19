Pedidos de reapreciação dos exames vão aumentar

São datas para apontar, e sublinhar, no calendário: os alunos do secundário podem pedir a consulta dos exames nacionais até dia 20 de julho.



As notas são publicadas a 7 de agosto. A partir daí, os alunos têm três dias, ou seja até dia 10, para se candidatarem ao ensino superior ou alterarem a candidatura que já tenham feito.



Resta agora, uma outra dúvida: como irão ser reapreciadas estas provas.



Em resposta à RTP, o EduQA esclarece que a "reapreciação não segue o mesmo modelo da classificação inicial dos exames nacionais".



A análise global é efetuada por um professor relator.