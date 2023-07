A audição acontece na sequência de requerimentos apresentados pelo PCP e Bloco de Esquerda, que pediram esclarecimentos sobre, respetivamente, o apoio às artes e o Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura e os atrasos nos concursos da Direção-Geral das Artes no apoio a projetos artísticos.Pedro Adão e Silva também é ouvido no âmbito da apreciação na especialidade dos projetos de lei do PCP, do BE e do PAN sobre a existência de uma quota mínima de música portuguesa na programação das rádios.