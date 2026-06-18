Pedro Duarte diz que reforma laboral é importante mas "não é decisiva"

"Acho que se a reforma laboral não puder ir para a frente, desviemos um bocadinho e continuamos o nosso caminho. Às vezes nem sempre se tem de ir pela mesma estrada. É importante olharmos para o destino final (...). Sim, acho que [a reforma laboral] não é decisiva", afirmou hoje o Pedro Duarte.

O social-democrata, que falava com os jornalistas à margem de um evento da Câmara do Porto, ressalvou que, para si, "o país tem muito a ganhar se conseguir modernizar a sua legislação laboral e adaptá-la aos novos tempos".

Pedro Duarte falava a propósito de uma entrevista publicada hoje ao jornal Expresso.

"Nós temos um Governo que tem tentado fazer esse esforço de puxar o país para a frente e temos tido outras forças que parece que se acomodaram, até gostam de ver o país permanentemente parado e que obstaculizam ao progresso", criticou, acrescentando ainda que espera que o Governo "não vacile e continue a querer desenvolver aquilo que é um projeto para o país".

A proposta do Governo de revisão da legislação laboral está a ser hoje discutida no parlamento, com a UGT a assistir e uma concentração da CGTP em `pano de fundo`, estando a votação na generalidade prevista para sexta-feira, sem aprovação garantida.