Pedro Nuno convicto na vitória enaltece escolha das listas

Pedro Nuno Santos falou aos jornalistas à saída da sede do PS, em Lisboa, no final da reunião da Comissão Política Nacional do partido, que aprovou na última noite, com 92% dos votos a favor, todas as listas de candidatos a deputados às legislativas antecipadas.

"Pacífico, saímos daqui reforçados e podem ter a certeza de uma coisa: nós vamos ganhar estas eleições", enfatizou.

Para o líder do PS, as dificuldades no processo de elaboração de listas em alguns distritos "é normal", mas considerou que "foi uma boa reunião, com uma votação muito esmagadora".

"Vamos partir para esta campanha com humildade para fazer o nosso trabalho e conseguirmos mobilizar o povo português para ganharmos estas eleições", afirmou.

Questionado sobre a decisão de mudar os dois cabeças de lista pelos círculos da emigração, Europa e Fora da Europa, Pedro Nuno Santos explicou que a decisão foi por haver "candidatos residentes na diáspora".

Unidade no PS fragilidade do Governo

Antes da saída de Pedro Nuno Santos, o presidente do PS, Carlos César, falou aos jornalistas, desde a sala de imprensa, para apresentar as principais conclusões desta reunião.

Para o presidente do partido, o resultado da votação nas listas - 66 votos a favor, cinco contra e um nulo - demonstra "a unidade e o entusiasmo com que todo o Partido Socialista se envolve nesta campanha para as eleições legislativas próximas".

"É um momento em que os socialistas estão empenhados, estão unidos em torno da sua liderança e em torno do sentido de mudança que importa imprimir na sociedade portuguesa", disse.

Carlos César apontou uma "situação de grande fragilidade" no Governo, quer "pelas questões que têm envolvido o primeiro-ministro" quer "pelos sinais de intolerância e de desrespeito pela lei que frequentemente demonstra".

Processo de elaboração das listas

Sobre o processo de elaboração das listas, o presidente do PS admitiu que este é processo de "organização complexa".

"Eu ficaria desagradavelmente surpreendido se, no debate que precede a aprovação de listas, não houvesse divergências de opinião em relação a quem deve estar mais à frente ou mais atrás numa lista ou na presença mais numerosa ou menos numerosa de homens, de mulheres ou de jovens", afirmou, destacando uma "renovação muito importante" nestas listas em que são novos mais de metade dos cabeças de lista.

Paulo Pisco, que foi candidato em várias eleições pelo círculo da Europa, foi substituído por Emília Ribeiro, do Conselho das Comunidades Portuguesas.

José Luís Carneiro, que lidera a cabeça de lista por Braga depois de um processo conturbado, defendeu ainda perante os dirigentes socialistas um "projeto político claro" com propostas que distingam o PS da AD e também em áreas nas quais o país precisa de reformas.