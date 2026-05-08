Peregrino morre colhido por comboio em Coimbra

A linha ferroviária do Norte reabriu hoje às 15h46, com atrasos significativos, após um peregrino ter morrido na sequência de um atropelamento naquela via, disse fonte da CP à agência Lusa.



O atropelamento ferroviário aconteceu por volta das 14h15, na passagem de nível do Loreto, junto à fábrica da Plural, nos arredores de Coimbra, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSREPC) da Região de Coimbra.



De acordo com o comandante dos Sapadores de Coimbra, Paulo Palrilha, a vítima mortal é um peregrino, na casa dos 60 anos.



Fonte da Comboios de Portugal (CP) afirmou à Lusa que a circulação na Linha do Norte na zona de Coimbra se encontrava suspensa naquela altura para averiguações por parte das autoridades.



Segundo fonte do CSREPC de Coimbra, para o local foram mobilizados nove operacionais dos bombeiros Voluntários e Sapadores de Coimbra, da PSP e do INEM, não se registado outras vítimas ou feridos.



O óbito foi confirmado no local.