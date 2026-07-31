Perto de 1.000 operacionais no combate em Valpaços, Mirandela e Vinhais

Num balanço pelas 23:00 de quinta-feira, Luís Fernandes, presidente da Câmara de Vinhais, no distrito de Bragança, referiu à Lusa que a situação estava mais calma, sobretudo devido à diminuição do vento.

Durante a tarde foi necessário retirar de casa algumas pessoas da aldeia de Vale das Fontes e da vila de Rebordelo, em Vinhais, situação que já estava normalizada à noite.

"Neste momento não há casas em risco e as pessoas que foram aconselhadas e retiradas para outros locais já puderam regressar. Mesmo assim, a preocupação continua a ser muito grande", frisou Luís Fernandes.

Também Vítor Correia, presidente da Câmara de Mirandela, distrito de Bragança, referiu à Lusa pelas 00:10 de hoje que a situação estava mais calma no seu concelho, com a diminuição da temperatura.

"As pessoas que estiveram confinadas [durante a tarde] já regressaram às suas casas, por já não se verificar risco", acrescentou.

O autarca referiu ainda que não tinha registo de danos em infraestruturas ou vítimas, apontando, no entanto, para prejuízos em culturas.

Fonte da GNR adiantou à Lusa, pelas 00:20 de hoje, que se registava o corte de trânsito na Estrada Nacional (EN) 103 entre Lebução, no concelho de Valpaços, e Rebordelo, no concelho de Vinhais.

A mesma fonte indicou ainda que a Estrada Regional (ER) 206 entre Torre Dona Chama e São Pedro Velho, no concelho de Mirandela, e a ER 315, entre Vilar de Ouro (Mirandela) e Rebordelo (Vinhais), também estavam cortadas.