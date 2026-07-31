Perto de mil operacionais mobilizados para o combate ao fogo de Valpaços

Durante a tarde de quinta-feira foi necessário retirar de casa algumas pessoas da aldeia de Vale das Fontes e da vila de Rebordelo, em Vinhais, situação que já estava normalizada à noite.





O incêndio de Chaves continua ativo. O fogo deflagrou ontem em Redondelo e está a ser combatido por 221 operacionais apoiados por 68 veículos. No combate estiveram também envolvidos 9 meios aéreos.





O incêndio de Valpaços continua a ser o que mais preocupa as autoridades, tendo já forçado a ativação do Plano Municipal de Emergência.As chamas alastraram aos concelhos de Vinhais e Mirandela, no distrito de Bragança.No combate ao fogo estão cerca de mil operacionais, apoiados por mais de trezentas viaturas.No total, a vaga de incêndios dos últimos dias já provocou dez feridos.O incêndio de Penafiel já foi extinto. O fogo que lavrou na localidade de duas igrejas voltou a reacender ontem, mas foi dominado. Chegaram a estar mobilizados cinco meios aéreos.Hoje há dezenas de concelhos com risco máximo de incêndio, concelhos do interior norte e centro e também no sul do país. Em Faro há seis concelhos com risco máximo, o mais grave. Parte do território também está com risco muito elevado.