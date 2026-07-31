Perto de mil operacionais mobilizados para o combate ao fogo de Valpaços

Perto de mil operacionais mobilizados para o combate ao fogo de Valpaços

Quase 1.000 operacionais combatiam ao início da manhã o fogo que deflagrou na terça-feira no concelho de Valpaços e se estendeu aos de Mirandela e Vinhais.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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O incêndio de Valpaços continua a ser o que mais preocupa as autoridades, tendo já forçado a ativação do Plano Municipal de Emergência.

As chamas alastraram aos concelhos de Vinhais e Mirandela, no distrito de Bragança.

No combate ao fogo estão cerca de mil operacionais, apoiados por mais de trezentas viaturas.

No total, a vaga de incêndios dos últimos dias já provocou dez feridos.

Durante a tarde de quinta-feira foi necessário retirar de casa algumas pessoas da aldeia de Vale das Fontes e da vila de Rebordelo, em Vinhais, situação que já estava normalizada à noite.

O incêndio de Chaves continua ativo. O fogo deflagrou ontem em Redondelo e está a ser combatido por 221 operacionais apoiados por 68 veículos. No combate estiveram também envolvidos 9 meios aéreos.

O incêndio de Penafiel já foi extinto. O fogo que lavrou na localidade de duas igrejas voltou a reacender ontem, mas foi dominado. Chegaram a estar mobilizados cinco meios aéreos.

Hoje há dezenas de concelhos com risco máximo de incêndio, concelhos do interior norte e centro e também no sul do país. Em Faro há seis concelhos com risco máximo, o mais grave. Parte do território também está com risco muito elevado.
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