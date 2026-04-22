Petição contra legalização de terapias de conversão reúne 71 mil assinaturas

Esta petição vem fazer frente a uma outra apresentada no início de março que defende o "fim da ideologia de género" e solicita a revogação da lei que proíbe as práticas de conversão forçada da orientação sexual, identidade ou expressão de género em Portugal.



O objetivo era chegar às 20 mil assinaturas para ultrapassar as 17 mil da petição que pretendem confrontar.



Os criadores da petição hoje entregue no parlamento foram recebidos esta manhã pela vice-presidente da Assembleia, Teresa Morais.



Sublinham que esta iniciativa não é de esquerda nem de direita, mas sim de cidadãos que não se conformam com o facto de a homossexualidade ser tratada com uma doença.



Realçam ainda a importância de terem ultrapassado em muito o objetivo de assinaturas inicial para mostrar a posição da maioria da sociedade portuguesa sobre este tema.