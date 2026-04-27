Petição pede saneamento básico para meio milhar de moradores de Torres Novas

Petição pede saneamento básico para meio milhar de moradores de Torres Novas

A falta de saneamento básico nas localidades de Vale Carvão e Bonflorido levou à entrega de uma Petição com 300 assinaturas à Assembleia Municipal de Torres Novas a pedir a resolução do problema.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

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A intervenção foi feita por André Castro, um dos moradores e representante dos peticionários que referiu a existência de 231 casas, cerca de 500 habitantes afetados por esta situação de não tratamento de esgotos; sublinhando também o potencial de crescimento da zona e a necessidade de criar condições para atrair e fixar população.

André Castro referiu que o problema é ainda mais evidente tendo em conta a proximidade de uma ETAR - Estação de tratamento de águas residuais a menos de três quilómetros.

A falta de saneamento básico nas localidades de Vale Carvão e Bonflorido esteve em destaque na última reunião da Assembleia Municipal de Torres Novas (na quinta-feira, 23 de abril) com a entrega desta Petição.

O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas José Trincão Marques, começou por referir que “infelizmente, no concelho de Torres novas não é só esta zona que carece de saneamento básico”. O autarca reconheceu a gravidade do problema e garantiu que o município está a trabalhar numa solução, ainda que de forma faseada e dependente de disponibilidade financeira e articulação com outras entidades.

A falta de tratamento de esgotos, é um problema ambiental considerado de primeira geração que leva a uma situação de desigualdade no acesso à qualidade de vida e às boas condições ambientais das populações.
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