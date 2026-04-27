País
Petição pede saneamento básico para meio milhar de moradores de Torres Novas
A falta de saneamento básico nas localidades de Vale Carvão e Bonflorido levou à entrega de uma Petição com 300 assinaturas à Assembleia Municipal de Torres Novas a pedir a resolução do problema.
RTP
A intervenção foi feita por André Castro, um dos moradores e representante dos peticionários que referiu a existência de 231 casas, cerca de 500 habitantes afetados por esta situação de não tratamento de esgotos; sublinhando também o potencial de crescimento da zona e a necessidade de criar condições para atrair e fixar população.
A falta de saneamento básico nas localidades de Vale Carvão e Bonflorido esteve em destaque na última reunião da Assembleia Municipal de Torres Novas (na quinta-feira, 23 de abril) com a entrega desta Petição.
A falta de tratamento de esgotos, é um problema ambiental considerado de primeira geração que leva a uma situação de desigualdade no acesso à qualidade de vida e às boas condições ambientais das populações.