Petição pede saneamento básico para meio milhar de moradores de Torres Novas

A intervenção foi feita por André Castro, um dos moradores e representante dos peticionários que referiu a existência de 231 casas, cerca de 500 habitantes afetados por esta situação de não tratamento de esgotos; sublinhando também o potencial de crescimento da zona e a necessidade de criar condições para atrair e fixar população.





André Castro referiu que o problema é ainda mais evidente tendo em conta a proximidade de uma ETAR - Estação de tratamento de águas residuais a menos de três quilómetros.

A falta de saneamento básico nas localidades de Vale Carvão e Bonflorido esteve em destaque na última reunião da Assembleia Municipal de Torres Novas (na quinta-feira, 23 de abril) com a entrega desta Petição.





O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas José Trincão Marques, começou por referir que “infelizmente, no concelho de Torres novas não é só esta zona que carece de saneamento básico”., ainda que de forma faseada e dependente de disponibilidade financeira e articulação com outras entidades.A falta de tratamento de esgotos, é um problema ambiental considerado de primeira geração que leva a uma situação de desigualdade no acesso à qualidade de vida e às boas condições ambientais das populações.