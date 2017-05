PGR entrega brasão de Monsanto furtado em 2008 e recuperado em museu espanhol

Lusa 18 Mai, 2017, 10:49 | País

A Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou à agência Lusa que o furto por desconhecidos do brasão de armas de Monsanto, no distrito de Castelo Branco, foi participado em maio de 2008 pelo presidente da junta de freguesia.

"Na sequência dessa participação, o Ministério Público instaurou o competente inquérito-crime. Neste inquérito, foi proferido despacho de arquivamento, por se terem revelado inconclusivas todas as diligências realizadas", referem.

Contudo, o brasão foi localizado, em fevereiro de 2014, no Museu Arqueológico Provincial de Badajoz, em Espanha, no decurso de uma diligência relacionada com um outro processo e o inquérito relativo ao furto do brasão foi, então, reaberto, tendo sido remetido às autoridades judiciárias espanholas pedido de cooperação judiciária internacional.

A PGR adianta ainda que, apesar de todas as diligências, não foi possível reunir provas, quer em Portugal quer em Espanha, da autoria do furto, tendo o inquérito sido, novamente, objeto de despacho de arquivamento.

No entanto, em novembro de 2016, em cumprimento de carta rogatória, as autoridades judiciárias de Espanha entregaram o brasão à Procuradoria da Comarca de Castelo Branco.

O brasão de armas foi objeto de restauro e será agora devolvido à comunidade de Monsanto por Joana Marques Vidal, numa cerimónia que decorre na sexta-feira, às 10:30, no posto de turismo daquela aldeia do concelho de Idanha-a-Nova.