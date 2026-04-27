Pinhais em Leiria por limpar. ICNF diz que estão identificadas, população mostra preocupação

Pinhais em Leiria por limpar. ICNF diz que estão identificadas, população mostra preocupação

Três meses depois das tempestades que assolaram o centro do país, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem identificadas as três matas mais atingidas pelos temporais: a Mata do Ravasco - em Leiria, a Mata do Casal da Lebre e a Mata Nacional de Leirinha, na Marinha Grande.

RTP Antena 1 /
Lusa

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A preocupação surge devido ao manto combustível provocado pela queda de milhares de arvores.
Horácio Antunes - RTP Antena 1 

Agora a população teme, com a chegada do verão e pelo impacto que possa ter se o fogo chegar ao Pinhal do Rei.

A Mata Nacional de Leiria, conhecida como Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande e tem 11.021 hectares.
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