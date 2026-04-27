País
Pinhais em Leiria por limpar. ICNF diz que estão identificadas, população mostra preocupação
Três meses depois das tempestades que assolaram o centro do país, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem identificadas as três matas mais atingidas pelos temporais: a Mata do Ravasco - em Leiria, a Mata do Casal da Lebre e a Mata Nacional de Leirinha, na Marinha Grande.
A preocupação surge devido ao manto combustível provocado pela queda de milhares de arvores.
Agora a população teme, com a chegada do verão e pelo impacto que possa ter se o fogo chegar ao Pinhal do Rei.