Pinhais em Leiria por limpar. ICNF diz que estão identificadas, população mostra preocupação

A preocupação surge devido ao manto combustível provocado pela queda de milhares de arvores.

Horácio Antunes - RTP Antena 1





Agora a população teme, com a chegada do verão e pelo impacto que possa ter se o fogo chegar ao Pinhal do Rei.





A Mata Nacional de Leiria, conhecida como Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande e tem 11.021 hectares.