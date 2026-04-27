País
Pinhais em Leiria por limpar. ICNF diz que zonas estão identificadas
Três meses depois das tempestades que assolaram o centro do país, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas tem identificadas as três matas mais atingidas pelos temporais: a Mata do Ravasco - em Leiria, a Mata do Casal da Lebre e a Mata Nacional de Leirinha, na Marinha Grande.
A preocupação surge devido ao manto combustível provocado pela queda de milhares de arvores.
Agora a população teme, com a chegada do verão e pelo impacto que possa ter se o fogo chegar ao Pinhal do Rei.
A Mata Nacional de Leiria, conhecida como Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande e tem 11.021 hectares.
A Mata Nacional de Leiria, a mais afetada pelos temporais do início do ano, os caminhos principais estão praticamente desimpedidos. O ICNF diz que os acessos ficarão limpos a tempo do verão e do período de maior riscos de incêndios florestais.
A garantia foi dada pelo diretor regional do ICNF do centro, Paulo Farinha Luís, no programa da RTP Antena 1 Ponto Central. Mas nos caminhos secundários da mata ainda há muito trabalho por fazer, admite, apesar de estar a ser usada toda a mão de obra e toda a maquinaria disponível. Uma limpeza que vai continuar verão dentro.
Durante os meses de maior risco de incêndio a principal preocupação do ICNF, em conjunto com a Proteção Civil, vai ser proteger as populações e os bens das pessoas.
Em relação à recuperação florestal o ICNF acredita que depois das limpezas a floresta conseguirá regenerar-se naturalmente. Nas zonas onde não acontecer, vai ser haver ajuda por parte dos técnicos da conservação da natureza.
A garantia foi dada pelo diretor regional do ICNF do centro, Paulo Farinha Luís, no programa da RTP Antena 1 Ponto Central. Mas nos caminhos secundários da mata ainda há muito trabalho por fazer, admite, apesar de estar a ser usada toda a mão de obra e toda a maquinaria disponível. Uma limpeza que vai continuar verão dentro.
Durante os meses de maior risco de incêndio a principal preocupação do ICNF, em conjunto com a Proteção Civil, vai ser proteger as populações e os bens das pessoas.
Em relação à recuperação florestal o ICNF acredita que depois das limpezas a floresta conseguirá regenerar-se naturalmente. Nas zonas onde não acontecer, vai ser haver ajuda por parte dos técnicos da conservação da natureza.