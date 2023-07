Pinto Moreira proibido de contactar com envolvidos na Operação Vórtex

(em atualização)



O antigo presidente da Câmara de Espinho foi ouvido esta manhã de sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, na sequência do pedido do Ministério Público que defendia a obrigação de prestação de uma caução de 200 mil euros e a proibição de contactos com outros arguidos, testemunhas, autarcas e funcionários do município.

O pedido foi validado apenas parcialmente pelo juiz de instrução criminal, que deixou cair a caução de 200 mil euros pedida pelo Ministério Público.









Numa curta declaração à saída do tribunal, Pinto Moreira negou categoricamente todos os crimes de que foi acusado.