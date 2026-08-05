País
PJ apreende cerca de cinco toneladas de cocaína em navio e detém três cidadãos estrangeiros
A Polícia Judiciária atualizou o número de cocaína apreendida num navio ao largo da costa portuguesa para cinco toneladas.
“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou uma operação policial, em estreita articulação e cooperação com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, que permitiu desarticular um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu, através do uso de um navio porta-contentores, que transportava cerca de cinco toneladas de cocaína”, anunciou a PJ em comunicado, esta quarta-feira.
Par além da cocaína, foram apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação, arremesso da droga ao mar e transporte da cocaína e detidos dois cidadãos estrangeiros, em situação clandestina e irregular, que se encontravam no interior do navio.
“Foi ainda identificado e detido um elemento da tripulação, também estrangeiro, por fortes suspeitas de estar envolvido no esquema criminoso”, acrescenta a PJ.
O navio, proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 1185 quilómetros de Lisboa “em condições extremas de dificuldade”. Foi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira.
O porta-contentores saiu na manhã desta quarta-feira do porto de Sines e dirige-se em direção a Marrocos.
A embarcação tinha bandeira de Hong Kong e, segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.
A investigação, realizada no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), iniciou-se este mês de agosto, no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido e Espanha.