PJ apreende cerca de cinco toneladas de cocaína em navio e detém três cidadãos estrangeiros

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou uma operação policial, em estreita articulação e cooperação com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, que permitiu desarticular um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu, através do uso de um navio porta-contentores, que transportava cerca de cinco toneladas de cocaína”, anunciou a PJ em comunicado, esta quarta-feira.

Par além da cocaína, foram apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação, arremesso da droga ao mar e transporte da cocaína eFoi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira.O porta-contentores saiu na manhã desta quarta-feira do porto de Sines e dirige-se em direção a Marrocos.A investigação, realizada no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), iniciou-se este mês de agosto, no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido e Espanha.