PJ apreende mais de cinco toneladas de cocaína em navio

(em atuzlização)





O navio de transporte de contentores foi intercetado na terça-feira ao largo da costa portuguesa e estava atracado no porto de Sines. Saiu na manhã desta quarta-feira deste porto e dirige-se em direção a Marrocos.







O porta-contentores de cinco pisos foi arrestado na terça-feira numa operação que envolveu a PJ, a Marinha e a Força Aérea.





A embarcação tinha bandeira de Hong Kong e, segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.

