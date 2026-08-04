PJ apreende toneladas de cocaína que eram transportadas por navio ao largo de Sines

(em atualização)





A operação envolve a Força Aérea, a Marinha e a PJ. As autoridades portuguesas darão uma conferência de imprensa ainda hoje sobre esta operação.





A Polícia Judiciária arrestou esta madrugada um porta-contentores ao largo da costa portuguesa e conduziu-o até ao Porto de Sines, onde decorrem buscas de grande dimensão.



O navio, com bandeira de Hong Kong, é suspeito de transportar uma quantidade significativa de cocaína. Segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.



Para já, as autoridades não divulgaram a quantidade de droga apreendida, nem a origem da carga.





