País
PJ apreende toneladas de cocaína que eram transportadas por navio ao largo de Sines
A PJ está a descarregar toneladas de cocaína que estavam a ser transportadas por um navio ao largo de Sines. O navio preparava-se para transferir a cocaína para outras embarcações quando foi abordado pelas autoridades portuguesas. A operação envolve a Força Aérea, a Marinha e a PJ. As autoridades portuguesas darão uma conferência de imprensa ainda hoje sobre esta operação.
(em atualização)
A operação envolve a Força Aérea, a Marinha e a PJ. As autoridades portuguesas darão uma conferência de imprensa ainda hoje sobre esta operação.
A Polícia Judiciária arrestou esta madrugada um porta-contentores ao largo da costa portuguesa e conduziu-o até ao Porto de Sines, onde decorrem buscas de grande dimensão.
O navio, com bandeira de Hong Kong, é suspeito de transportar uma quantidade significativa de cocaína. Segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.
Para já, as autoridades não divulgaram a quantidade de droga apreendida, nem a origem da carga.
O navio, com bandeira de Hong Kong, é suspeito de transportar uma quantidade significativa de cocaína. Segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.
Para já, as autoridades não divulgaram a quantidade de droga apreendida, nem a origem da carga.