PJ apreendeu cinco toneladas de cocaína em navio e deteve três cidadãos estrangeiros

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou uma operação policial, em estreita articulação e cooperação com a Marinha e a Força Aérea portuguesas, que permitiu desarticular um grupo criminoso dedicado à introdução de grandes quantidades de droga no continente europeu, através do uso de um navio porta-contentores, que transportava cerca de cinco toneladas de cocaína”, anunciou a PJ em comunicado, esta quarta-feira.

“Foi ainda identificado e detido um elemento da tripulação, também estrangeiro, por fortes suspeitas de estar envolvido no esquema criminoso”, acrescenta a PJ.





Em conferência de imprensa, o diretor da PJ, João Oliveira, adiantou que os detidos são de nacionalidades italiana, colombiana e indiana. O navio, proveniente de um país da América Latina, foi detetado e abordado a cerca de 1.185 quilómetros de Lisboa “em condições extremas de dificuldade”. Foi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira. Foi acompanhado pela Marinha até ao porto de Sines, onde atracou na madrugada de terça-feira.





A embarcação tinha bandeira de Hong Kong e, segundo a investigação, a droga destinava-se a ser transferida em alto mar para outras embarcações, antes de seguir para pontos de desembarque na costa.



A investigação, realizada no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), iniciou-se este mês de agosto, no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido e Espanha.

"Este ano, apesar de estarmos no início de agosto, já foi apreendida uma quantidade de cocaína superior ao total apreendido durante todo o ano de 2025", afirmou o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes na conferência de imprensa. A investigação, realizada no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs), iniciou-se este mês de agosto, no âmbito da cooperação policial internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias do Reino Unido e Espanha.

Para além da cocaína, foram apreendidos vários objetos utilizados no processo de navegação, arremesso da droga ao mar e transporte da cocaína evisado na operação "Skydrop".O porta-contentores saiu na manhã desta quarta-feira do porto de Sines e dirige-se em direção a Marrocos.