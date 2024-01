PJ conduz buscas no INEM por suspeitas de violação das regras de contratação

A RTP confirmou a informação avançada pela CNN de que a PJ está a realizar, esta terça-feira, buscas na sede do INEM.



Em causa está uma alegada violação das regras da contratação pública e falsificação na contratação de funcionários.

O inquérito decorre no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto e visa a alegada prática de crimes de prevaricação, abuso de poder e falsificação de documento.

Para além de Lisboa, a operação está também a decorrer em diversas instalações do INEM no Grande Porto, nomeadamente na Maia e no centro logístico do INEM em Vila Nova de Gaia.“relacionadas com um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos”,