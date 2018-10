PJ de Leiria detém suspeito de abuso sexual procurado a nível internacional

Lusa12 Out, 2018, 16:46 | País

Em comunicado, a PJ informou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Leiria, foi detido um homem de 41 anos, no dia 09 de outubro.

A detenção do suspeito numa "localidade do distrito de Leiria" surgiu no âmbito de um "mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias da Bielorrússia, país de onde é natural".

Segundo a PJ, "o detido é alvo de um inquérito criminal conduzido pelas autoridades daquele país pela suspeita da prática de crimes de abuso sexual de crianças, factos alegadamente cometidos, anos antes, naquele país".

O suspeito assume-se como "astrólogo" e foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, que determinou a prisão preventiva.