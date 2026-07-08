PJ desmantelou grupo criminoso suspeito de regularização fraudulenta de milhares de imigrantes

PJ desmantelou grupo criminoso suspeito de regularização fraudulenta de milhares de imigrantes

Foram detidos cinco suspeitos, entre os quais três empresários e o chefe de um serviço de finanças da região Centro.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rui Alves Cardoso - RTP

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A Polícia Judiciária desmantelou, na terça-feira, um grupo criminoso organizado dedicado à prática reiterada dos crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos.

A operação decorreu nas zonas de Cantanhede, Pombal, Alcobaça e Porto e foram detidos cinco suspeitos, entre os quais três empresários e o chefe de um serviço de finanças da região Centro. Foi ainda detido um homem em flagrante delito pela prática do crime de detenção de arma proibida.

A PJ explica que este grupo “dedicava-se à legalização fraudulenta de milhares de cidadãos estrangeiros, em Portugal, ao longo de vários anos” e os suspeitos atuavam “movidos pelo propósito de obter elevados proventos financeiros, recorrendo, para o efeito, a elaboradas estratégias destinadas a dissimular a sua atuação e a ludibriar diversas instituições do Estado português”.

Os imigrantes, por sua vez, pagaram "elevadas quantias monetárias para obter a documentação necessária à instrução dos respetivos processos de regularização".

No total foram realizadas 16 buscas e foram apreendidas três armas de fogo e cerca de 50 mil euros em numerário. Foi ainda confiscado um vasto acervo documental relacionado com processos de regularização irregular de cidadãos estrangeiros e equipamento informático.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 33 e os 55 anos e sem antecedentes criminais conhecidos, serão oportunamente presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A operação "Neblina Atlântica", na qual participaram cerca de 90 inspetores e especialistas da PJ, contou com a colaboração operacional e técnica da Diretoria do Norte, dos Departamentos de Investigação Criminal de Aveiro, Leiria e Guarda, bem como da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística e da Unidade de Armamento e Segurança, da Polícia Judiciária.
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