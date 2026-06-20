PJ detém dois jovens suspeitos de fogo posto na Costa da Caparica

Em comunicado, a PJ explicou que os dois suspeitos foram detidos, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

De acordo com a Judiciária, os factos verificaram-se na terça-feira, às 17:00, "no momento em que os dois jovens acederam ao interior de um pavilhão, localizado no areal da Praia do Dragão Vermelho, na Costa da Caparica", concelho de Almada, distrito de Setúbal.

O casal, segundo a PJ, terá recorrido à utilização de um isqueiro e ateado fogo, "em conjunto, a uma série de objetos que se encontravam no pavilhão, onde em tempos funcionou um bar de praia", pode ler-se no comunicado.

"O fogo ateado transformou-se, rapidamente, num incêndio de grandes proporções que, além de ter causado um grande alarme social, destruiu grande parte do pavilhão, provocando prejuízos avaliados em várias centenas de milhares de euros", destacou a polícia de investigação criminal.

Os dois jovens já foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo o tribunal determinado que ambos fiquem em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Na terça-feira, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que as autoridades receberam o alerta para este incêndio cerca das 16:00.

O sinistro, no local desse bar na praia do Dragão Vermelho, entrou em fase de rescaldo quase uma hora depois.

Na altura, a Proteção Civil referiu à Lusa que não havia notícia de prejuízos além dos que se registaram no bar onde ocorreu o incêndio.

No combate às chamas estiveram envolvidos um total de 23 operacionais, incluindo elementos das corporações de bombeiros de Cacilhas e da Trafaria, apoiados por 10 viaturas.

As causas do incêndio começaram logo a ser investigadas pela Polícia Judiciária.